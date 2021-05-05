1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayseri'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

Kayseri'de 28 yaşındaki iki çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.
 05 Mayıs 2021 18:35
+Aa- Yazdır
Kayseri'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak'taki babaevinde bulunan 2 çocuk annesi H.Ç, bir anda yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Acı haberin ardından eve gelen H.Ç'nin 11 yıllık eşi ve kayınpederi, üzüntü yaşadı.

Kadının cesedi, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.Ç'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 19:00		 Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine tıklamayın
05 Mayıs 2021 17:54
Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı
05 Mayıs 2021 16:57		 Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı
05 Mayıs 2021 16:23
İstanbul Havalimanı'nda 'VIP göçmen kaçakçılığı' baskın
05 Mayıs 2021 16:13		 Yol kontrolünde pitbull tarafından saldırıya maruz kalan polis yaralandı
05 Mayıs 2021 15:40
Jandarmanın definecilere yönelik operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 15:37		 Filyasyon ekibi olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı
05 Mayıs 2021 14:50
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
05 Mayıs 2021 14:13		 Kayseri'de oğlunu öldüren kişi tutuklandı
05 Mayıs 2021 14:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - BioNTech CEO'su Şahin: Salgın 2022 ortasına kadar sürer19:04 - Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor19:00 - Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı19:00 - Bahçeli'nin HabertürkTv tepkisi devam ediyor18:57 - Valilik: Torunu ile markete gelen yaşlı kadına ceza kesilmedi18:53 - AK Parti'den HSK üye seçimi açıklaması: Uzlaşı olmazsa haklarımızı kullanırız
18:47 - Tekirdağ'da İyi Parti ilçe başkanı koronadan hayatını kaybetti18:38 - Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık18:35 - Kayseri'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü18:25 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:13 - MEB'in eğlenceli eğitim içeriklerine 'tek tık' ile ulaşım imkanı18:12 - Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti
18:09 - Altındağ Belediyesi Altın Rota mobil uygulaması yaptı18:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü18:00 - MEB: İkili eğitimde okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir18:00 - Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti17:54 - Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine tıklamayın
17:52 - 20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karaca 2
gülümsemek 2
ilişkiye ara vermek 3
yazar burada gülüyor 1
Corona olmak orucu bozar mı? 1
obruk 1
tanım girmeyi bilmeyen yazarlar 3
su lekesi 1
internetten kitap almak 1
Dünya mahalle kahvesi kadar küçüldü. 1
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam