Tekirdağ'da İyi Parti ilçe başkanı koronadan hayatını kaybetti
|05 Mayıs 2021 18:47
|+Aa- Yazdır
İYİ Parti Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpakçil (55), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Malkara'da restoran işletmeciliği yapan İYİ Parti İlçe Başkanı Pakalpakçil, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Evinde tedavisine başlanan Pakalpakçil, sağlık durumu kötüleşince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Pakalpakçil, İstanbul'daki özel hastaneye sevk edildi. Burada entübe edilen 2 çocuk babası Pakalpakçil, dün akşam hayatını kaybetti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şencan Pakalpakçil için yayımladığı taziye mesajında, "Malkara İlçe Başkanımız Sayın Sencan Pakalpakçil'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor
05 Mayıs 2021 19:04
|Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık
05 Mayıs 2021 18:38
|Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti
05 Mayıs 2021 18:00
|20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün
05 Mayıs 2021 17:52
|Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
05 Mayıs 2021 17:10
|'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
05 Mayıs 2021 16:59
|Müsilaj Marmara'yı kapladı: Bu yaz denize girilebilecek mi?
05 Mayıs 2021 16:08
|'Camilerimiz kadın erkek ayrımı olmaksızın herkese açıktır'
05 Mayıs 2021 16:00
|Denizli'de bir markette çocuklar için 'göz hakkı reyonu' oluşturuldu
05 Mayıs 2021 15:52
|Çiçekçilere destek amacıyla alınan çiçekler 65 yaş üstü annelere dağıtıldı
05 Mayıs 2021 15:24