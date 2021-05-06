Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, objektif kıstaslara göre değiştirme yapmalı
|06 Mayıs 2021 14:05
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Bilindiği üzere 28 Nisan 2021 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim, jeomorfolog, fizikçi, kimyager, biyolog ve tekniker unvanlı personelin, yer değişikliği başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması İlişkin duyuru yayınlanmıştır. (https://personeldb.csb.gov.tr/2021-yili-yer-degistirme-donemine-iliskin-duyuru-duyuru-415272)
İlgili duyuru metni üzerinde yaptığımız incelemede yer değiştirmenin, Duyuru metninin 5. Maddesinde "Personelin nakil talepleri, kadrosunun bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınarak değerlendirilecektir." denilmektedir. Memurlar.NET'in 04 Temmuz 2020 tarihli haberinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yönetmeliği değiştirerek, yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre merkez ve taşra bazında yer değiştirecek unvanlar için Personel Doluluk Oranı (PDO) ile hizmet puanı uygulaması getirdiği, objektif kıstasları uygulayacağı belirtilmişti.
2021 Duyurusunda, bulunduğu birimdeki personel ihtiyacı göz önüne alınır denilmiş olmakla birlikte, daha önce haber yaptığımız değişiklikte, Yönetmeliğin 7/A Maddesine aşağıdaki gibidir;
(1) Personel doluluk oranı, her bir unvanda/branşta çalışan personel sayısının, Bakanlıkça aynı unvan/branş için belirlenen bulunması gereken personel sayısına bölünmesi suretiyle belirlenir.
(3) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda hizmet puanı, PDO ve asgari personel sayısı belirleyici kabul edilir.
Bu durumda Örneğin, "Ankara İlinde görevli Jeofizik mühendisleri için PDO, asgari olması gereken personel sayısı, 2021 yılı yer değiştirmeye ilişkin duyuru ile yayınlanmalı ve her hizmet alanında görevli personellerin hizmet puanları Yönetmeliğin 7/B maddesine göre hesaplanarak tamamen merkezi ve objektif bir şekilde atamalar yapılmalıdır.
Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği 9. Maddesi aşağıdaki gibidir;
(4) (Değişik:RG-3/7/2020-31174) Bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınır. Hizmet puanlarının eşitliği halinde ise sırasıyla bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda toplam hizmet süresi fazla olana, doktora, yüksek lisans öğrenimini tamamlayanlara, doğum tarihi önce olana öncelik verilir. Ancak yer değiştirme talepleri, merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde asgari personel sayısının altına düşülmemesi kaydıyla değerlendirilir.
Yukarıda belirtilen Yönetmelik maddeleri ve Memurlar.NET olarak yaptığımız değerlendirmede Bakanlıkça tüm hizmet alanlarındaki; Personel Doluluk Oranları ve Asgari Personel Sayısının 2021 Duyrusu ile birlikte açıklanarak, yer değiştirme duyurusuyla birlikte yayınlanması ve atamaların Hizmet Puanı esas alınarak merkezi ve objektif yer değiştirmelerin yapılması gerekmektedir.
Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin eş durumuna bağlı özür atamalarının 4-5 ay gibi sürelere ulaşmaması gerekmektedir.
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