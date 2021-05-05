Valilik: Torunu ile markete gelen yaşlı kadına ceza kesilmedi
|05 Mayıs 2021 18:57
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Edirne Valiliği, bugün bazı sosyal medya platformlarında gündeme gelen, "Edirne'de markete çocuklarıyla gidenlere ceza" başlıklı paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Edirne'de markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kalan yaşlı kadın ve torununa, herhangi bir cezanın verilmediği bildirildi.
Yaşlı kadının yürüyemediği için markete torununun motosikletiyle gelmek zorunda kaldığı vurgulanan açıklamada, "Belli mesafenin üzerinde yürüme sorunlarından dolayı markete torununun motosikleti ile gelmek zorunda kalan yaşlı annemiz ve torununa, görevli emniyet güçlerimiz tarafından tespit tutanağı tutulmuş ancak insani durum göz önünde bulundurularak herhangi bir ceza uygulanmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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