Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.
|05 Mayıs 2021 20:57
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Sağlık Bakanlığı 5 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 491 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 476 kişinin testi pozitif çıktı, 356 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu, 35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.414 olarak açıklandı.
Test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 955 bin 224, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.
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