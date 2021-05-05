Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor
Çanakkale Biga'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremi yorumlayan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı zonunda meydana geldiğini belirterek, "Zon içerisinde genellikle 6'lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor" görüşünü paylaştı.
|05 Mayıs 2021 19:04
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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bugün sabah saatlerinde Çanakkale'nin Biga ilçesi Bozlar Mahallesi'nde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depreme ilişkin görüşlerini paylaştı.
Meydana gelen depremin Çan-Biga Fay Zonu içerisinde olduğunu belirten Naci Görür, "Bu zon KAF'ın (Kuzey Anadolu Fay Hattı) güney koluna ait. Zon içerisinde genellikle 6'lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor" görüşünde bulundu.
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