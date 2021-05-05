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BioNTech CEO'su Şahin: Salgın 2022 ortasına kadar sürer

Salgınla mücadelede aşılamanın önemine dikkat çeken BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, sürü bağışıklığına 2020 yılının ortalarında ulaşılabileceğini söyledi
 05 Mayıs 2021 19:07
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BioNTech CEO'su Şahin: Salgın 2022 ortasına kadar sürer

Pfizer ile beraber korona virüsüne karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su Uğur Şahin, "2022 yılının ortalarına kadar, Hindistan gibi nüfusu yoğun olan ülkelerde bile sürü bağışıklığına ulaşılacak" dedi. Aşılamanın önemine dikkat çeken Şahin, "Dünya çapında yüksek aşılama oranları sağlanması lazım. Aksi taktirde kimse güvende olmayacak" ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILMALI'

Önümüzdeki bir yıl içerisinde, üretim kapasitesinin artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Şahin, şöyle konuştu: "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkelerde üretim kapasitesinin artırarak ve yeni üretim tesisleri ekleyerek sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum."

'FARKLI AŞILAR BİRLEŞTİRİLEBİLİR'

Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve baş tıbbi sorumlusu Özlem Türeci de, farklı aşıların birleştirilmesinin 'salgını sona erdirmek adına gerekli olabileceğini' belirtti. "Örneğin, mRNA teknolojisiyle üretilen Pfizer/BioNTech ile viral vektör temelli AstraZeneca aşılarının karıştırılması ve eşleştirilmesi gerekebilir" diyen Türeci, "Elimizde ne kadar çok aşı olursa o kadar iyi. Çünkü günün sonunda amacımız, sürü bağışıklığına ulaşmak" ifadelerini kullandı.

'AŞIMIZ ÇİN'DE ONAYLANABİLİR'

Şahin, Pfizer/BioNTech aşısının haziran ayına kadar Çin'de onaylanabileceğini söyledi. Pfizer/BioNTech'in Çin aşılarını 'tamamlayabileceğini' aktaran Şahin, aşıların karıştırılmasının 'özellikle yaşlı nüfus için yararlı olacağını' belirtti. Şahin, "12 aydan uzun süredir devam eden değerlendirmeler ve Çinli yetkililerle yapılan görüşmelere dayanarak, aşımızın önümüzdeki iki ay içerisinde onay almasını bekliyoruz" dedi.
Memurlar.Net
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