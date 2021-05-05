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Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı

ANTALYA'dan bu yıl Avrupa'ya Anneler Günü için 70 milyon dal çiçek gönderilerek 7 milyon dolarlık gelir elde edildi. Geçen yıl rağbet görmediği için çürüyen saksı çiçeklere ise bu yıl ilgi iki katı arttı.
 05 Mayıs 2021 19:25
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Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı

Turizm kadar kesme çiçek üretimiyle adından söz ettiren Antalya'da bugünlerde hareketli günler yaşanıyor. Çiçek seralarından toplanan karanfiller, tamamı kadınlardan oluşan çalışanlar tarafından depolarda tasnif edildikten sonra desteler halinde ambalajlanıyor. Geçen yıl anneler günü için Antalya'dan 35 milyon dal çiçek Avrupalı annelere gönderilmiş ve bunun karşılığında 3,5 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanmıştı. Bu yıl bu rakam 2'ye katlandı. 7 milyon dolarlık 70 milyon dal çiçek ihraç edilen Avrupa ülkelerinin ilk tercihi yine kırmızı renk oldu. Avrupa'nın en büyük çiçek mezadının kurulduğu Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya'dan İngiltere, Almanya ve Türki Cumhuriyetlere son sevkiyatlar yapılıyor.

TIR ve uçakla kargolarla gönderilen çiçeklerin bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirten Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "İnsanlar pandemi nedeniyle evlerine kapanınca çiçek sektörüne ve çiçeğe yöneldi. Avrupalı anneler için Antalya'dan 70 milyon dal karanfil gönderdik. 7 milyon dolarlık gelir sağladık. Sevkiyatların sonuna geldik. Geçen yıl bu rakamların yarısını göndermiştik. 35 milyon dal çiçek ve 3,5 milyon dolar gelir sağlanmıştı" dedi.

GEÇEN YIL ÇÖPE GİTMİŞTİ

İç piyasada ise bu yıl saksı çiçek büyük ilgi gördü. Saksılarda birbirinden renkli ve güzellikte yetiştirilen çiçekler, geçen yıl anneler gününde yeteri kadar ilgi görmeyip elde kalınca çürümüştü. Üretici ise çürüyen çiçekleri kasa kasa çöpe dökmüştü. Saksısı 10 ile 25 lira arasında değişen bu çiçeklere bu yıl ilgi iki katı arttı.

Saksı çiçek üreticisi Veral Ağıl, 30 dönüm alanda çiçek ürettiklerini söyledi. Geçen yıl çiçeklere ilgi azlığı nedeniyle ürünlerinin ellerinde kaldığını belirten Ağıl, "Bu yıl insanlar evlerinde çiçekle vakit geçirmek, stres atmak için saksı çiçeklere yöneldi. Anneler günü için alanlarda oldu. Geçen yıl çöpe attığımız, çürüyen çiçekler bu yıl iki katı ilgi gördü" dedi.

Üreticiler, perakende çiçek satan işletmelerin en azından belirli saatlerde de olsa açılmasını talep etti.
DHA
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