Adana'da tarım işçileri erkenci patates hasadı yapıyor

Türkiye genelinde 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan tarım işçileri, Adana'nın Çukurova ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarla ve bahçelerde iş başı yapıyor. İşçiler, şimdilerde erkenci patates hasadı yapıyor. Toplanan patatesler gün boyu gelen kamyonlara yüklenerek tezgahlara götürülüyor. Kentte bu yıl, 55 bin dekarda ekilen patatesten yaklaşık 210 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.

'ZOR SÜREÇTE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Saat 03.00'te iş başı yaptıklarını dile getiren işçi başı İsa Dikici, yaklaşık 160 kişi çalıştıklarını kaydetti. Sıcak hava ve ramazan ayı olmasının zorlukları olduğunu belirten Dikici, "Günde 8-9 kamyon mal çıkarmaya çalışıyoruz. Sökümlerimiz kısıtlamada da sürüyor. İşçilerimiz bazen öğleden sonraya kadar çalışıyor. Biz bu zor süreçte elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sayımız az normalde 400 kişi çalışıyor ve 15 günde sökülecek malı bir haftada söküyoruz" dedi.

Tarla sahibi Fuat Polat ise hiçbir patatesin, Çukurova bölgesinin patatesi kadar güzel olmadığını, bu bölgedeki toprakların çok verimli olduğunu ifade etti.