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Ak Parti 4 konuda yeni bir kanun teklifi hazırlığı yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bireysel emekliliği düzenleyen bir ekonomi paketi gündemimizde" dedi.
 05 Mayıs 2021 19:26
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Ak Parti 4 konuda yeni bir kanun teklifi hazırlığı yapıyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısı üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün "100'üncü yılda 100 maddelik anayasa" çalışmasını kamuoyuyla paylaştığını anımsattı.

Turan, "MHP bizim rakibimiz değil refikimiz. MHP'nin bu davetimize olumlu yaklaşıp, büyük bir mesai harcayıp, emek verip, bu çalışmasını hızlı şekilde nihayete erdirip kamuoyuyla paylaşmasını çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

- "Bireysel emekliliği düzenleyen bir ekonomi paketi gündemimizde"

Bülent Turan, TBMM'nin, Ramazan Bayramı'ndan sonra mesaisine kaldığı yerden devam edeceğine işaret ederek, Meclisin, bu dönemde yapacağı önemli işlerden birinin, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üye seçimi olduğunu bildirdi.

TBMM'nin, 13 üyeden oluşan HSK'nin 7 üyesini seçeceğini anlatan Turan, "Yaklaşımımız uzlaşmadan yana bir tavır olması, tüm partilerin sürece katkı vermesi yönünde. Ümit ederim HSK'nin niteliğine, partilerin demokratik duruşuna yakışır bir süreç yönetilir ve adaylar bir uzlaşı zemini içinde belirlenip süreç sorunsuz şekilde tamamlanır. Uzlaşı olmazsa da İçtüzük'ten kaynaklı haklarımız açıktır. Seçimi yapmak için herhangi bir mani yok." dedi.

Bayram sonrasında Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildiren Turan, "Bireysel emekliliği, sigorta sistemini, trafik sigortasını düzenleyen ve 18 yaş altındaki herkese bireysel emeklilik yolunu açan bir ekonomi paketi gündemimizde. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz." dedi.
Memurlar.Net
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