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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
 05 Mayıs 2021 20:28
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız 6 Mayıs 2021 tarihinde Almanya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülmektedir" denildi.
DHA
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