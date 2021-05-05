Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Almanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.
|05 Mayıs 2021 20:28
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