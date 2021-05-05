900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip
|05 Mayıs 2021 20:30
|+Aa- Yazdır
Malatya'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Esat Erdoğan, dedesinin 2009 yılında hediye ettiği Osmanlı döneminden kalma kehribar tespih ile koleksiyona başladı. Piyasa değeri 150 bin TL olduğu ifade edilen bu tespih sonrası kendisinde merak oluştuğunu anlatan Erdoğan, "O günden sonra değerli taşlardan oluşan tespihleri biriktirmeye başladım" dedi.
Hediye edilen veya satın aldığı tespihleri evinde sergilemeye başladığını anlatan Erdoğan, "Oltu taşı, kehribar, Osmanlı kehribarı, sedef ve inci gibi özel taşlardan oluşan koleksiyonumda şu an 350 tespih bulunuyor. Her gün gelip tespihlerimle vakit geçiriyorum. Onlarla vakit geçirmek huzur veriyor ve beni mutlu ediyor" diye konuştu.
Tespihlerin maddi değerinin yüksek olduğunu ve koleksiyonunu daha da genişletip çocuklarına bırakmak istediğini dile getiren Esat Erdoğan, şunları söyledi:
"2009 yılında dedem bana kendisine miras kalan Osmanlı kehribarı bir tespih hediye etti. Piyasa değerinin yüksek olduğunu öğrenince tespihe merak saldım. O günden sonra tespih satın almaya başladım. Bazı arkadaşlarım da merakımı öğrenince tespih hediye etmeye başladı. Şu anda 350 tespihe sahibim. Tespihin çok güzel bir dili vardır 'elden, dile gönüle' diye. Osmanlı kehribarı, damla kehribar ve sıkma kehribarları çok seviyorum. Osmanlı döneminden kalan bu tespihler günümüzde çok zor bulunuyor. Hobi olarak başladığım ama şimdi koleksiyona dönüşen bu tespihlerimi çocuğuma bırakacağım, ondan da torunlarıma miras bırakmasını isteyeceğim."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dr. Ahmet İnal: Aşı bizim için en güvenli ilaç
05 Mayıs 2021 19:28
|Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
05 Mayıs 2021 19:25
|Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi, Mersin'e hayran kaldı
05 Mayıs 2021 19:18
|Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor
05 Mayıs 2021 19:04
|Tekirdağ'da İyi Parti ilçe başkanı koronadan hayatını kaybetti
05 Mayıs 2021 18:47
|Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık
05 Mayıs 2021 18:38
|Vali, hayvanları kurt saldırısında telef olan besiciye 15 koyun hediye etti
05 Mayıs 2021 18:00
|20 Years Challange akımına katılmadan önce iki kez düşünün
05 Mayıs 2021 17:52
|Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
05 Mayıs 2021 17:10
|'Tam kapanma' dönemi havada günlük uçuş dengelerini değiştirdi
05 Mayıs 2021 16:59