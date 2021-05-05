Eski Aile Bakanı, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu
|05 Mayıs 2021 20:37
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Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünmüştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulması ile 10 Temmuz 2018 günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Zehra Zümrüt Selçuk'un görevi 21 Nisan 2021 itibariyle sona ermişti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Zehra Zümrüt Selçuk, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş'de yönetim kurulu üyesi oldu.
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Plaftormu'na yapılan açıklamada, "Şirketimizin münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Şirketimiz Yönetim Kurulunca Sn. Zehra Zümrüt Selçuk'un seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.
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