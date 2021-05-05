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WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar Ağustosta silinecek

Yeni gizlilik sözleşmesi kararında ısrarcı olan WhatsApp'ın, ocak ayında gelen tepkiler üzerine uzattığı süre dolmak üzere. 15 Mayıs itibarıyla sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları ağustos ayında silinecek.
 05 Mayıs 2021 21:49
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WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar Ağustosta silinecek

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 8 Şubat'ta yürürlüğe koyacağını duyurmasının ardından yüz binlerce kullanıcı alternatif uygulamalara yöneldi.

Şirket hisselerinin kısa sürede değer kaybetmesine rağmen WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesini yürürlüğe koyacağı tarihi sadece ileri atmakla yetindi.

Uygulamanın kullanıcılara yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeleri için verdiği son tarih ise 15 Mayıs.

120 günün sonunda hesaplar otomatik silinecek

Peki bu tarihten sonra ne olacak?

Sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesapları bir süre pasif kalacak. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. 120 günün sonundaysa hesaplar otomatik silinecek.

Sözleşmeyi onaylayınca ne olacak?

Şirketin iddiasına göre, sözleşmeyi kabul edenlerin mesajları gizliliğini korumaya devam edecek. Ancak WhatsApp, abonelerinin kişisel verilerine erişim sağlayabilecek. Kullanıcıların konum, satın alma geçmişi ve cihaz bilgilerine ulaşabilecek. Bu veriler Facebook ile de paylaşılacak.

Şirketlerle veri paylaşımı

Şirket, telefon numaralarının bir işletmeyle paylaşılması konusuna da açıklık getirdi.

Buna göre, burada karar kullanıcının olacak. WhatsApp aboneleri, istedikleri zaman söz konusu işletmeyi bloke etme hakına sahip olacak.

Veri ihlalleri nedeniyle gündemden düşmeyen Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, sosyal medya platformu Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yine revaçta olan fotoğraf ve video platformu Instagram ve mesajlaşma uygulaması Messenger ile dünyanın en büyük sosyal medya / çevrim içi mesajlaşma hizmetlerinden 4'üne sahip. Facebook, WhatsApp'ı 2014'ün şubat ayında 19 milyar dolara satın almıştı.
TRT
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