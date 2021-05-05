Habertürk'te peş peşe ayrılıklar
Habertürk TV'de MHP ile yaşanan gerginlik ve MHP lideri Bahçeli'nin "Habertürk TV izlemiyorum" çıkışı sonrası peş peşe ayrılıklar yaşandı.
|05 Mayıs 2021 21:57
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MHP ile gerginlik yaşayan Habertürk'ten ayrılık haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor.
Habertürk'te yayınlanan ve MHP ile krize neden olan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası gönderilen Bülent Aydemir'den sonra bir deprem daha yaşandı.
Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti.
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