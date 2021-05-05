1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı

Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
 05 Mayıs 2021 22:00
+Aa- Yazdır
Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı

Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti.

Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı.

Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı.

Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
05 Mayıs 2021 21:11		 Düdüklü tencere bomba gibi patladı, Semanur ölümden döndü
05 Mayıs 2021 20:32
2'nci sınıf öğrencisi Alperen'in hayatını karartan şaka
05 Mayıs 2021 19:38		 Orman İşletmesi'ne ait kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
05 Mayıs 2021 19:31
'Tok gel' diyen hemşireye hastadan tehdit ve hakaret!
05 Mayıs 2021 19:30		 Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 19:00
Kayseri'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
05 Mayıs 2021 18:35		 Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine tıklamayın
05 Mayıs 2021 17:54
Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı
05 Mayıs 2021 16:57		 Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı
05 Mayıs 2021 16:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı21:57 - Habertürk'te peş peşe ayrılıklar21:49 - WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar Ağustosta silinecek21:37 - Küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil21:35 - Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu21:11 - Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
20:57 - Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı20:37 - Eski Aile Bakanı, Kardemir'e yönetim kurulu üyesi oldu20:32 - Düdüklü tencere bomba gibi patladı, Semanur ölümden döndü20:30 - 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip20:28 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya gidiyor20:25 - Ambulans şoförleri Formula 1 pistinde
20:23 - Her gün farklı renkte akan Haramidere'nin sırrı çözüldü19:38 - 2'nci sınıf öğrencisi Alperen'in hayatını karartan şaka19:31 - Orman İşletmesi'ne ait kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı19:30 - 'Tok gel' diyen hemşireye hastadan tehdit ve hakaret!19:28 - Dr. Ahmet İnal: Aşı bizim için en güvenli ilaç
19:26 - Adana'da tarım işçileri erkenci patates hasadı yapıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist yine gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
martı 2
eskişehirspor 1
misafir odası 1
masumlar apartmanı 1
karaca 2
kendi yazdığınız mesaja oy veremezsiniz 1
kök hücre 2
mucize 1
Kerimcan bulunmuş 1
Sürekli siyaset konuşan insan 5
SON İLANLAR
Karabük Safranbolu Belediyesi itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 15 personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam