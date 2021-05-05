Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı
Adana'da bir okulda hırsızlık yapmaya çalışan 3 kişi, okul müdürünün dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.
|05 Mayıs 2021 22:00
|+Aa- Yazdır
Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir okulun müdürü güvenlik kameralarını incelerken okul içerisinde 3 kişinin olduğunu fark etti.
Müdürün durumu haber verdiği polis ekipleri, kısa sürede okulun etrafını çevirerek tedbir aldı.
Okula giren polis ekipleri, 3 şüpheliyi okul içerisinde saklanırken yakaladı.
Şüphelilerin okulun zemin katındaki konferans salonunun demir parmaklıklarını keserek içeriye girdikleri belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yozgat'ta buğday silosuna düşen teknisyen hayatını kaybetti
05 Mayıs 2021 21:11
|Düdüklü tencere bomba gibi patladı, Semanur ölümden döndü
05 Mayıs 2021 20:32
|2'nci sınıf öğrencisi Alperen'in hayatını karartan şaka
05 Mayıs 2021 19:38
|Orman İşletmesi'ne ait kamyonet kaza yaptı: 5 yaralı
05 Mayıs 2021 19:31
|'Tok gel' diyen hemşireye hastadan tehdit ve hakaret!
05 Mayıs 2021 19:30
|Vebitcoin soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
05 Mayıs 2021 19:00
|Kayseri'de 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
05 Mayıs 2021 18:35
|Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine tıklamayın
05 Mayıs 2021 17:54
|Adalet öğrencisiydi, 'BM savcısı' olarak tanıttı, tutuklandı
05 Mayıs 2021 16:57
|Muğla'da temizlenen 20 ton balık sağlık çalışanlarına dağıtıldı
05 Mayıs 2021 16:23