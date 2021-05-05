Dünya Bankası'ndan kritik Türkiye açıklaması
|05 Mayıs 2021 22:18
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Dünya Bankası, enerji verimliliğinin Türkiye'nin hem ekonomik büyümesini sürdürme hem de iklim değişikliği ile çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini yerine getirme becerisi için kritik öneme sahip olduğunu açıkladı.
Türkiye'nin 2015'te enerji verimliliği iyileştirmelerine odaklanarak sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar yüzde 21'e varan oranda azaltmayı taahhüt ettiği anımsatılan açıklamada, ülkenin bunu sağlayacak yasal ve kurumsal çerçeveyi oluşturmak için 2018'de Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı kabul ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Türkiye'nin 2019-2023 yılları arasında yaklaşık 11 milyar dolarlık yatırımla 2033'e kadar 30,2 milyar dolara yakın tasarruf sağlamayı beklediği aktarıldı.
Dünya genelinde binaların enerji kullanımının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, Türkiye'de de enerji tüketiminin yaklaşık 3'te 1'inin kamu, ticari ve konut yapılarında kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ülke çapında faaliyette olan yaklaşık 175 bin kamu binasında enerji verimliliği için önemli bir potansiyel bulunabilir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Dünya Bankası ve Temiz Teknoloji Fonu tarafından desteklenen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 200 milyon dolarlık Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesine işaret edilen açıklamada, söz konusu projenin merkezi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmayı ve genel olarak kamu binalarında enerji verimliliği için ulusal bir program geliştirmeye yardımcı olmayı amaçladığı ifade edildi.
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