Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi
|05 Mayıs 2021 22:36
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki iftara azınlık cemaat liderlerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
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