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Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi
 05 Mayıs 2021 22:36
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Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ndeki iftara azınlık cemaat liderlerinin yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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