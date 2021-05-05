Ankara'nın renkli misafirleri
Ankara'nın birçok bölgesinde sürüler halinde gezen, çıkardıkları ses ve renkleriyle ilgi çeken yeşil papağanların sayılarının gün geçtikçe arttığı gözleniyor.
|05 Mayıs 2021 22:49
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