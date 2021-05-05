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'Saklı cennet' Şenpazar doğa severleri bekliyor

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "İlkbaharın tüm güzelliklerini yaşamak, doğa harikasını gezmek adına tüm vatandaşlarımızı Şenpazar'a bekliyorum. Buraya geldiğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız." dedi.
 05 Mayıs 2021 22:51
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Kastamonu'nun doğal güzelliği dolayısıyla "saklı cennet" olarak nitelendirilen Şenpazar ilçesi, ilkbaharda doğa turizminde ön plana çıkıyor.

İzole tatil isteyenlerin gözdesi olan Şenpazar ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

İlçede bulunan Kızılcasu Doğa Eğitim Kamp Alanı ile şelaleler, yürüyüş yolları ve doğal güzellikler, ziyaretçileri her mevsim büyülüyor.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, AA muhabirine, ilçede yeşilin her tonunun bulunduğunu söyledi.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte ilçede envaiçeşit çiçeğin açtığını anlatan Çınar, şöyle devam etti:

"Şenpazar, şelaleleriyle, kulyuçlarıyla (geniş ve derin ağızlı mağara), kamp alanlarıyla ön plana çıkan bir ilçe. Buraya gelen misafirlerimiz ilk önce Kızalcasu'yu merak ediyorlar. Kızılcasu'da faaliyetlerde, aktivitelerde bulunuyorlar. Bazıları karavan, bazıları kamp yapıyor, bazıları ise bungalov evlerde kalıyor. Kimisi çadırını kuruyor. Gezginlerimiz geliyor. Kızılacasu bölgemizde 4-5 tane yürüyeceğimiz parkurumuz var. Poyracık şelalemiz var. Birçok keşfedilmemiz turizm alanımız var. Bizim de görevimiz bunları ön plana çıkarmak. İlkbaharın tüm güzelliklerini yaşamak, doğa harikasını gezmek adına tüm vatandaşlarımızı Şenpazar'a bekliyorum. Buraya geldiğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız."

Kamp alanının izole tatil isteyenler için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Çınar, "İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde kamp yapılabilecek, vakit geçirilebilecek, pandemiden uzak doğayla baş başa kalabileceğiniz bir bölgedir Şenpazar. Özellikle Kızılcasu tesislerinde 1040 metre rakımda oksijeni bol olan, pandemiden uzak yeşil içinde bir yer. Herkesi pandemide özel vakit geçirmek için Kızılcasu'ya davet ediyorum." diye konuştu.

Çınar, Kovid-19 salgınının önüne geçmek için yapılan tam kapanma uygulamasının ardından nefes almak isteyen, doğayla baş başa kalmak isteyen herkesi ilçelerine beklediklerini sözlerine ekledi.

"Mevsimlerin en güzel göründüğü ilçelerimizden biri"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş ise Şenpazar ilçesinin biyolojik çeşitlilik açısından Türkiye'nin en zengin alanlarından biri olduğunu söyledi.

Şenpazar'ın her mevsim ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu vurgulayan Keleş, şunları aktardı:

"Burası yazın, kışın, sonbahar ve ilkbaharda doğanın tüm güzelliklerini bir arada bulabileceğimiz Türkiye'nin ender yerlerinden bir tanesi. Kastamonu'da farklı bir destinasyon arayan doğa ile iç içe olmak isteyen kişiler için çok özel yerler sunuyor. Şenpazar sadece sonbaharın değil bütün mevsimlerin en güzel göründüğü ilçelerimizden biri."
Anadolu Ajansı
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