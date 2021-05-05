1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı öldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir arıcının 750 kovanındaki arılar, bölgedeki bir çiftçinin arıcıya haber vermeden gündüz saatlerinde tarlasına ilaçlama yapması nedeniyle telef oldu.
 05 Mayıs 2021 22:59
+Aa- Yazdır
Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı öldü

Alınan bilgiye göre, ilçenin Akçayazı Mahallesi'nde arıcılık yapan Mehmet Kopuz, bölgeye yaklaşık 1 ay önce 1500 kovan bıraktı.

Aynı bölgede kanola bitkisi eken bir çiftçi, ürününe zirai ilaçlama yapınca yaklaşık 750 kovandaki binlerce arı, bu ilaçlardan etkilenip telef oldu.

Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle telef olan arılarını görünce büyük üzüntü yaşayan Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kovanlarını bırakınca çevredeki çiftçilerden zirai ilaçlama yaptıkları zaman kendisine haber vermelerini istediğini söyledi.

Haber vermeden ilaçlama yapan çiftçiyle olay sonrası konuştuğunu anlatan Kopuz, "Çiftçiye neden böyle olduğunu sorduğumda 'İlaçlama yapacağımı söylemeyi unuttum' cevabı aldım. Ben gezgin arıcıyım. Daha önce başka ilde de bu vaka ile karşılaştım ve iki olayda 2 bin 300 kovanımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Resmi izinle bu işi yaptıklarını ifade eden Kopuz, "Kovanlarımın yüzde 50'sini Karapınar'da kaybettim. İlaçlama gündüz vakti yapılmaz. Tarlasını ilaçlayan arkadaş, 'Saat 16.00'da ilaçlama yaptım' diyor. Arıcılar o saatte arazide çalışıyor. Kovandaki tüm işçi arılar aynı yere geldikleri için o gün akşama kadar o zehri yiyorlar. Arıların bir bölümü de kovana girerek diğer arıları zehirledi. Maddi kaybım çok büyük." diye konuştu.

Kopuz, ilgili yerlere de başvuru yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben mağdur oldum ama başka arıcılar mağdur olmasın istiyorum. Maddi açıdan çok kaybım var ama esas arıların telef olmasına üzülüyorum. Onlar da birer canlıydı. Her yerde ilaç yapılıyor, ilaçlar doğaya zarar veriyor. Hayvanlar yok olup gidiyor. Binlerce arı yok oldu, telef oldu. Param gitsin önemli değil ama canlıyı yok ediyoruz. Kedi, köpek öldürdüğün zaman ceza veriyorlar, arı hayvan değil mi? Arısız hayat olmaz, arısız dünya olmaz. Arının nesli bitince, koyunun nesli bitince dünyanın sonu gelmiştir."

Karapınar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de arıların telef olduğu bölgede inceleme yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Saklı cennet' Şenpazar doğa severleri bekliyor
05 Mayıs 2021 22:51		 Ankara'nın renkli misafirleri
05 Mayıs 2021 22:49
Küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
05 Mayıs 2021 21:37		 Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu
05 Mayıs 2021 21:35
Her gün farklı renkte akan Haramidere'nin sırrı çözüldü
05 Mayıs 2021 20:23		 Adana'da tarım işçileri erkenci patates hasadı yapıyor
05 Mayıs 2021 19:26
Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti
05 Mayıs 2021 18:12		 Altındağ Belediyesi Altın Rota mobil uygulaması yaptı
05 Mayıs 2021 18:09
'Kayınbiraderimi, daha ehil birisi olmadığı için işe aldım'
05 Mayıs 2021 17:49		 Osmanlı'nın ilk hastanesi 'Yıldırım Darüşşifası' göz hastalarına şifa dağıtıyor
05 Mayıs 2021 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor23:34 - 2020 yılında rekor kıran araç piyasasında durgunluk var23:29 - İstanbul'da binlerce çalışan anne bu kararı bekliyor22:59 - Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı öldü
22:58 - 'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi22:54 - Lise öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu22:51 - 'Saklı cennet' Şenpazar doğa severleri bekliyor22:49 - Ankara'nın renkli misafirleri22:36 - Erdoğan, azınlık cemaat liderleri ile iftarda bir araya geldi22:21 - Milli Muharip Uçak 2023'te motor çalıştıracak
22:18 - Dünya Bankası'ndan kritik Türkiye açıklaması22:00 - Okula giren 3 hırsız müdürün dikkati sayesinde yakalandı21:57 - Habertürk'te peş peşe ayrılıklar21:49 - WhatsApp'ta süre doluyor: Hesaplar Ağustosta silinecek21:37 - Küle dönen ormanlık alanlar artık yemyeşil
21:35 - Aylık 12 milyon litre kapasiteli doğal kaynak suyu bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gaziantep Emniyet Müdürü emekliliğini istedi
Markete torunuyla gitti, ceza kesildi
308 Jandarma personeli ihraç edildi
Bakan Selçuk'tan il dışı tayinlere ilişkin açıklama
Tırnakta ortaya çıkan iz korona geçirdiğinizi gösteriyor
Bir önceki haftaya göre, 100 binde vaka sayısı en fazla düşen iller
Pandemi yurdundan çarşaflı kaçış girişimi: 6. kattan düşüp öldü
MB yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Siyasilerden '20'li yaşlar challenge' paylaşımları
Ak Parti 4 konuda yeni bir kanun teklifi hazırlığı yapıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ceo 1
şıklardan yola çıkmak 1
parmak kaldırmak 1
parker 2
Yasaklar çiğnenmek için midir? 1
anne 3
kadir gecesi 3
sözlükte bir gün 2
Neom 1
BTS 2
SON İLANLAR
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 5 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çanakkale Bozcaada Mahalli İdaresi Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam