İkinci el araba piyasasında durgunluk var
|05 Mayıs 2021 23:34
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2020 yılında otomotiv sektöründe özellikle 2. el piyasasında son 5 yılın rekoru kırılırken, son aylarda kısıtlamaların da artmasıyla durgunluk yaşanıyor.
Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı görüldü. Oto galeri işletme sahibi Durmuş Altuntaş, araç piyasasındaki son durumu değerlendirirken üretimde yaşanan tedarik sıkıntısının satışları etkileyecek mi sorusunu yanıtladı. Altuntaş açıklamasında, "Son 1 sene içerisinde geçen sene, fiyatlar ve alım satım konusunda işler hareketliydi. Kısıtlamalar da etki etmemişti. Ama bu sene banka faiz kredi oranlarının yüksek olması, kısıtlamanın fazla olması insanların biraz alım gücünü azalttı. Çünkü arabayı alsa hafta sonu bir yere gidemeyecek, akşam 7'den sonra dışarı çıkamayacak. İnsanlar biraz da parasını, haberlerde gündemde olan kripto para, borsaya yatırdığından dolayı araba sektörü biraz yavaşladı. 1-2 aydır hareketlenme vardı yine bu Mayıs ayındaki kapanmadan dolayı piyasa yavaşladı" dedi.
"2. el araç için doğru zaman"
İkinci el piyasası araç almak isteyenler için doğru zaman mı? sorusunu yanıtlayan Durmuş Altuntaş şunları söyledi:
"Şu an 2. el araç almak için doğru zaman. Haziran Temmuz gibi fiyatlar eski duruma gelecek. Sürekli artış gösterecektir. En son Süveyş kanalındaki tıkanmadan dolayı üretim durdu. 1 Haziran'da sıfır araba fiyatları olmasa da 2020, 2021 model arabaların, yeni model arabaların fiyatlarını biraz etkiledi. Türkiye'de fiyatlar sadece araçta değil ne olursa olsun bu zamana kadar yükselen hiçbir şey geri gelmedi. Her şeyin de bir sezonu var. Aracı milletimiz yazın tatile gitmek için, bayramda, bu zamanda araç aldığı için bu kapanmadan sonra Mayıs - Haziran gibi piyasa yeniden hareketlenir, 2020 yılındaki gibi olur. İnşallah piyasa 2020 yılındaki gibi olur hem alanlar hem satanlar herkes memnun olur."
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