DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Arş. Gör. Dr. Resul Ay, İran ve Fransa merkezli kuruluşlar tarafından düzenlenen iki uluslararası afiş yarışmalarında derece elde etti.
|05 Mayıs 2021 23:44
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Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Anasanat Dalında görev yapan Arş. Gör. Dr. Resul Ay, ilk olarak İran merkezli posteriran.ir tarafından Nevruz ve Umut (Green Season) temasıyla düzenlenen ve 480 afiş çalışmasının uluslararası jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yarışmaya 'Umut' adlı eseri ile katılan Arş. Gör. Dr. Ay'ın eseri, en iyi 10 eserden biri seçildi.
Afiş yarışmalarında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Fransa merkezli Poster-for-tomorrow'un 2020 yılında duyurusunu yaptığı Fake News temalı uluslararası afiş yarışmasına da eser gönderen Ay'ın çalışması, 6 bin 78 eserin katıldığı yarışmada en iyi 100 eser arasında gösterildi.
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