DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı

Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Grafik Tasarımı Anasanat Dalında görev yapan Arş. Gör. Dr. Resul Ay, ilk olarak İran merkezli posteriran.ir tarafından Nevruz ve Umut (Green Season) temasıyla düzenlenen ve 480 afiş çalışmasının uluslararası jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yarışmaya 'Umut' adlı eseri ile katılan Arş. Gör. Dr. Ay'ın eseri, en iyi 10 eserden biri seçildi.

Afiş yarışmalarında dünyanın en saygın kuruluşlarından biri olan Fransa merkezli Poster-for-tomorrow'un 2020 yılında duyurusunu yaptığı Fake News temalı uluslararası afiş yarışmasına da eser gönderen Ay'ın çalışması, 6 bin 78 eserin katıldığı yarışmada en iyi 100 eser arasında gösterildi.