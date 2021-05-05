Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı
Burdur'da ramazan ayında görev başındaki jandarma ekibi, orucunu uygulama noktasında açtı.
|05 Mayıs 2021 23:52
|+Aa- Yazdır
Burdur-Fethiye kara yolunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kontrol noktasında "tam kapanma" uygulaması kapsamında sürücüleri salgın tedbirlerine yönelik uyaran ekipler, iftar saatinde de denetimlerine ara vermedi.
Sürücü ve yolcuları denetleyen ekipler, vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıklarını kontrol etti.
Yolculuk yapanların görev belgelerini de inceleyen jandarma ekipleri, oruçlarını uygulama noktasında açtı.
Bugünkü iftar yemeğinde ekiplere, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de eşlik etti.
Ekipler, iftarlarını yaptıktan sonra görevlerini sürdürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aynı çatı değil, aynı çadır altında görev yapıyorlar
02 Mayıs 2021 16:39
|'Yangın bekçileri' iftarlarını yeşil örtü üzerinde yapıyor
02 Mayıs 2021 15:36
|İtfaiye ekipleri hem yangını söndürdü, hem orucunu açtı
01 Mayıs 2021 22:24
|Mahkemede avukat hentbol sahasında kaptan
29 Nisan 2021 22:19
|Leyla ebe fedakarlığıyla köylülerin gönlünde taht kurdu
25 Nisan 2021 17:46
|112 sağlık görevlileri, iftarlarını telsiz başında yapıyor
25 Nisan 2021 17:32
|'Şaduman ebe' 38 yıldır anne ve bebeğin buluşmasına tanıklık ediyor
25 Nisan 2021 11:54
|31 yıldır insanlara, acılarını ve mutluluklarını ulaştırıyor
24 Nisan 2021 20:01
|Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
23 Nisan 2021 00:04
|Yayla köyünün 9 yıllık ebesi mesleğiyle gurur duyuyor
21 Nisan 2021 23:09