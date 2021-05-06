1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı

Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, 6 ila 7 saat gece uykusunun kalp sağlığı açısından daha faydalı olabileceğini ortaya koydu.
 06 Mayıs 2021 00:01
+Aa- Yazdır
Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı

Amerikan Kardiyoloji Koleji adlı tıp derneğinin bilimsel oturumunda sunulan bir çalışmada, geceleri 6-7 saat süresince uyuyan bireylerin, daha az veya daha fazla uyuyanlarla karşılaştırıldığında kalp krizi veya felç geçirme risklerinin en düşük seviyede olduğu tespit edildi.

ABD'de yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne 2005-2010 yılları arasında katılan 14 bin 79 orta yaşlı kişinin bilgilerini analiz eden araştırmacılar, katılımcıları gece uykularının süresine göre üç kategoriye ayırdı.

Daha sonra katılımcıların damar tıkanıklığı ile ilgili kalp rahatsızlığı risklerini inceleyen araştırmacılar, çalışma sonucunda uyku süresi ile kalp sağlığı arasında önemli bir bağlantı olduğunu belirledi.

Uykunun kalp rahatsızlığını tetikleyen etkenler dikkate alındığında genelde göz ardı edildiğini belirten araştırma ekibinin lideri Henry Ford Hastanesi doktoru Kartik Gupta, çalışma sonucunda 6 saatten az veya 7 saatten fazla uyuyan katılımcıların, kalp rahatsızlığıyla ilgili nedenlerden ölüm riskinin daha fazla olduğunu kaydetti.

Gupta ayrıca sadece uykunun miktarının değil, uykunun kalitesinin ve derinliğinin de önemli olduğunun altını çizdi.

Araştırmacılar ayrıca, yaş ve genetik özellikler gibi kalp rahatsızlığına doğrudan etki eden ve değiştirilemez durumlar ile karşılaştırıldığında, beslenme alışkanlığı ve bağımlılık yapan madde kullanımı gibi uyku düzeninin de bireylerin kontrolünde olduğuna dikkati çekti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orta yaşlı kişilerde az uyku ileriki yaşlarda bunama ihtimalini artırıyor
20 Nisan 2021 23:47		 Hareketsiz yaşam kronik kalp hastalığı riskini artırıyor
17 Nisan 2021 15:21
Tatlı sularda mikroplastik uyarısı: İçme suyuna dahi karışabilir
09 Mart 2021 20:46		 Damacana ve biberon gibi ürünlerle gelen 'kısırlık' tehlikesi
07 Mart 2021 15:17
Sinovac aşısının Faz-3 sonuçları açıklandı
03 Mart 2021 11:59		 Türkiye'de nadir hastalıkların temel nedeni 'akraba evliliği'
28 Şubat 2021 16:11
Ton balıklarının paketlenme görüntüleri tepki çekti
23 Şubat 2021 13:47		 Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi
22 Şubat 2021 22:27
Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde koronavirüs kısırlık nedeni
15 Şubat 2021 10:53		 'Göğüs duvarı fizyoterapi cihazı' Kovid-19 hastalarına nefes oldu
28 Ocak 2021 19:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:48 - Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:30 - Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü00:27 - Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar00:05 - THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti00:04 - Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor00:02 - 6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
00:01 - Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı00:00 - Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin23:54 - Chelsea - Manchester City maçı İstanbul'da oynanacak23:52 - Jandarma ekibi iftarını uygulama noktasında yaptı23:44 - DPÜ'lü Araştırma görevlisi Resul Ay'dan uluslararası başarı23:41 - Kiralık villalara talep 8 kat arttı
23:40 - Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!23:38 - Hal ile market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklatıyor23:34 - İkinci el araba piyasasında durgunluk var23:29 - İstanbul'da binlerce çalışan anne bu kararı bekliyor22:59 - Bilinçsiz ilaçlama nedeniyle 750 kovandaki binlerce arı öldü
22:58 - 'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
THY, akılcı hamleyle yılın ilk 3 ayında kara geçti
Araştırma: 6 ila 7 saat gece uykusu kalp sağlığı daha faydalı
Bingöl karakovan balı ile bağışıklığınızı güçlendirin
6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Çavuşoğlu, Almanya'da eski Şansölye Schröder Gabriel ile görüştü
Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilişkiye ara vermek 3
toplu taşıma araçlarında kitap okumak 4
karbüratör 2
sözüm söz 1
kadınları mutlu etmenin yolları 2
inovasyon 2
masumlar apartmanı 1
kadınların ayakkabı hastalığı 2
paydos 2
Yasaklar çiğnenmek için midir? 1
SON İLANLAR
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
İstanbul Bayrampaşa Devlet Hastanesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam