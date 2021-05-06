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6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
 06 Mayıs 2021 00:02
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6 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı "İstatistiklerle Aile" verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Berlin)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Vali Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Niğde heyetiyle Bakanlıkta bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final rövanşında Arsenal-Villarreal ve Roma-Manchester United karşılaşmaları oynanacak.

(Londra/Roma/22.00)

3- Misli.com 3. Lig gruplarında play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı konuk edecek.

(İstanbul/16.00)

5- CEV 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nin 2. tur maçları Slovenya'da başlayacak. Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak.

(Maribor/17.00)

6- CEV 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. tur E Grubu'nda Türkiye ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.

(Viana do Castelo/19.00)

7- Plaj voleybolunda Tokyo Olimpiyat Oyunları Kıta Elemeleri (CEV Continental Cup) 2. Tur A Grubu mücadelesi İzmir'de kadınların müsabakalarıyla başlayacak.

(İzmir/09.00)

8- Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Turnuvası, serbest stilde müsabakalarla Bulgaristan'da başlayacak; milli sporculardan 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ve 74 kiloda Soner Demirtaş mindere çıkacak.

(Sofya/10.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasından ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Aygaz maçı oynanacak.

(İzmir/16.00)

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Anadolu Ajansı
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