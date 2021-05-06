Bakan Koca'dan 'Dünya Ebeler Günü' mesajı: Sağlık hizmetleri doğumla başlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Dünya Ebeler Günü' dolayısıyla yayınladığı mesajında "Sağlık hizmetleri doğumla başlar" dedi.
|06 Mayıs 2021 00:27
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