Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|06 Mayıs 2021 00:48
|+Aa- Yazdır
Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.
Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
05 Mayıs 2021 23:40
|'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi
05 Mayıs 2021 22:58
|Lise öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu
05 Mayıs 2021 22:54
|900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip
05 Mayıs 2021 20:30
|Dr. Ahmet İnal: Aşı bizim için en güvenli ilaç
05 Mayıs 2021 19:28
|Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
05 Mayıs 2021 19:25
|Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi, Mersin'e hayran kaldı
05 Mayıs 2021 19:18
|Naci Görür'den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor
05 Mayıs 2021 19:04
|Tekirdağ'da İyi Parti ilçe başkanı koronadan hayatını kaybetti
05 Mayıs 2021 18:47
|Bakan Koca: Nüfusumuzun 3 katı kadar aşı anlaşması yaptık
05 Mayıs 2021 18:38