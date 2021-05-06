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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 06 Mayıs 2021 00:48
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Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 00.27 sıralarında Karlıova ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10. 36 kilometre olarak bildirildi.

Deprem ilçe merkezinde hafif hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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