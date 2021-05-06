Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 0.95 kilometre açığında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 47.38 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 02.40'ta 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.