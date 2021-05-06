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Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
 06 Mayıs 2021 04:51
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Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü

İlçenin Kovanören köyü Karaman Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki diğer evlere sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı
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