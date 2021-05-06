Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
|06 Mayıs 2021 04:51
|+Aa- Yazdır
İlçenin Kovanören köyü Karaman Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki diğer evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mayıs 2021 04:09
|Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı
06 Mayıs 2021 02:13
|Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mayıs 2021 00:48
|Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
05 Mayıs 2021 23:40
|'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi
05 Mayıs 2021 22:58
|Lise öğrencisi TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi oldu
05 Mayıs 2021 22:54
|900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip
05 Mayıs 2021 20:30
|Dr. Ahmet İnal: Aşı bizim için en güvenli ilaç
05 Mayıs 2021 19:28
|Geçen yıl çürüyen çiçeklere ilgi, bu yıl iki kat arttı
05 Mayıs 2021 19:25
|Otostopla 5 kıtada 69 ülke gezdi, Mersin'e hayran kaldı
05 Mayıs 2021 19:18