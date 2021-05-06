Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti
Bir süredir korona virüs tedavisi gören Yalova basının duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı, (61) vefat etti.
|06 Mayıs 2021 06:30
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Yeni tip korona virüs (Kovid-19) teşhisiyle bir Kocaeli Gölcük Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Atakent Gazetesi İmtiyaz Sahibi Burhan Kazmanlı, yaşam savaşını kaybetti. Yalova'da geçmişte bir çok yerel gazetede görev yapan Kazmalı, Anadolu Ajansı, Sabah ve Haber Türk gazeteleri temsilciliği görevlerinden bulunmuştu.
Yalova Valisi Muammer Erol, Kazmalı'nın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajında bulundu. Erol, mesajında "Basın mensubu; Burhan Kazmalı korona hastalığına yenik düşerek Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.
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