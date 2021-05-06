Meteorolojiden bölge bölge sağanak uyarısı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
|06 Mayıs 2021 06:45
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir.
RÜZGAR: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Ceyhan'dan uyarı: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat
06 Mayıs 2021 08:12
|Şifre paylaşmak kadar vahim: Yüzünü kaptırma!
06 Mayıs 2021 07:54
|Uzmanlardan çağrı: Normalleşmek bizim elimizde
06 Mayıs 2021 07:38
|Yalova'nın duayen gazetecilerinden Burhan Kazmalı koronadan vefat etti
06 Mayıs 2021 06:30
|Kastamonu'da gece yarısı felaket: 6 ev küle döndü
06 Mayıs 2021 04:51
|Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mayıs 2021 04:09
|Bursa'da silahlı kavgada 1'i polis iki kişi yaralandı
06 Mayıs 2021 02:13
|Bingöl'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
06 Mayıs 2021 00:48
|Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene tehlikesine dikkat!
05 Mayıs 2021 23:40
|'Arapgir Tandır Kebabı' coğrafi işaretle tescillendi
05 Mayıs 2021 22:58