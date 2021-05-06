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Mısır ile ilişkilerde 'kazan-kazan' modeli

Ankara ve Kahire, öncelikli olarak ikili siyasi ilişkiler meselesini masaya yatıracak. 2013 yılından bu yana başkentlerde karşılıklı büyükelçiler bulunmazken ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarılması için zemin aranacak
 06 Mayıs 2021 07:14
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Mısır ile ilişkilerde 'kazan-kazan' modeli

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başında bulunduğu bir heyetin Mısır'ı ziyaret etmesiyle Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşmenin yol haritası da netleşiyor. Buna göre Ankara ve Kahire öncelikli olarak ikili siyasi ilişkiler meselesini masaya yatıracak. 2013 yılından bu yana başkentlerde karşılıklı büyükelçiler bulunmazken ilişkilerin yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarılması için zemin aranacak. İki ülke arasında diyalog mekanizmasını kurulması ve dışişleri bakanları seviyesinde görüşmelerin yapılmasının yolları aranacak. Öncelik, anlaşmazlık konularına değil, iki ülke ve bölgeye fayda sağlayacak Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve ticaret gibi iş birliği konularına verilecek. Bu süreçte TBMM de aktif bir rol oynayacak. Yeni kurulan Türkiye-Mısır Parlamentolararası Dostluk Grubu aracılığıyla 'parlamenter diplomasi' işletilecek. Dostluk Grubu üyelerinin, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ardından Kahire'yi ziyaret etmesi de planlanıyor.

ANKARA'NIN GÜNDEMİ 'İŞ BİRLİĞİ'

Bir taraftan diplomatik olarak normalleşme sürecini yürütmek isteyen Ankara, diğer taraftan Kahire'ye Doğu Akdeniz'de kazan-kazan modelini sunacak. Türkiye'nin masaya götüreceği en önemli maddelerden biri de Doğu Akdeniz'de iş birliği... Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması anlaşması ile iki ülkenin de kilometrelerce deniz alanı kazandığı, bu anlaşmanın bir benzerinin Mısır'la da yapılabileceği önerisi gündeme getirilecek. Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip iki ülkenin böyle bir anlaşma ile oldukça geniş bir deniz alanı elde edeceğini hatırlatacak. Bu tezle Mısır'ın, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle (GKRY) imzaladığı anlaşmalardan çekilerek Türkiye ile bir deniz yetki alanı anlaşması imzalamasının mümkün olduğu masaya sürülecek.

EKONOMİYE OLUMLU ETKİ

Türkiye ve Mısır, 2013'de seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbeyle devrilmesinden sonra diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine çekmiş ve süresi dolan ikili ticaret anlaşmalarını yenilememişti. Mısır'la normalleşme sağlanırsa önümüzdeki süreçte ekonomiye katkı sağlayacak olan ikili ticaret anlaşmasının güncellenmesi de Ankara'nın atacağı adımlar arasında... İlişkilerin normalleşmesi yeni dönemde Türk ihracatçılarına yeni kapılar arayabilme potansiyeli kazandıracak.

KARŞILIKLI TALEPLER VAR

İki ülke arasında ilişkiler gerilmesinde önemli bir faktör olan Müslüman Kardeşler konusu Mısır'ın gündemindeki en önemli konu olarak öne çıkıyor. Bu çerçevede Kahire'nin beklenti ve talepleri arasında Müslüman Kardeşler'in Türkiye'deki faaliyetlerinin sınırlandırılması yer alıyor. Mısır, Türkiye'ye kaçan Müslüman Kardeşler üyelerinin Sisi aleyhtarı faaliyetlerine izin verilmemesini istiyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde basına yansıyan haberler yer alırken Müslüman Kardeşlere yakınlığı ile bilinen bazı basın yayın organlarının Türkiye'deki yayını durdurulmuştu. Diğer taraftan Ankara'nın da Kahire'den talepleri var. Hiçbir kesimin dışlanmaması ve Mısır'daki siyasi tutuklulara kötü muamele yapılmaması, Ankara'nın beklentileri arasında.

Selçuk Böke
Türkiye
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