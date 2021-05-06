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Anayasa zirvesi: Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek

MHP'nin 100 maddelik anayasa teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bu hafta bir araya gelecek. Liderlerin onayının ardından taslak diğer partilere sunulacak ve Cumhur İttifakı imzasıyla Meclis'e getirilecek. AK Parti'nin de 120 maddeden oluşan anayasa taslağını tamamladığı öğrenildi
 06 Mayıs 2021 07:30
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Anayasa zirvesi: Son şeklini Erdoğan ve Bahçeli verecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün kamuoyuna açıkladığı 100 maddelik teklifi sonrasında hem siyasette hem de Cumhur İttifakı ortakları arasında anayasa trafiği hızlanacak.

Darbe anayasasından kurtularak, Cumhuriyetin 100. yılına sivil bir anayasa ile girmek isteyen Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, yol haritasını da belirledi. Bahçeli tarafından kamuoyu ile paylaşılan MHP'nin anayasa çalışması, kendi taslağında son rötuşlarını yapan AK Parti'ye iletilecek. Bunu liderler zirvesinin takip etmesi bekleniyor.

KOMİSYON KURULACAK

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anayasa konusunu masaya yatırması planlanıyor. Liderler görüşmesinin ardından anayasa için her iki partiden hukukçuların bulunacağı ortak bir komisyon kurulması bekleniyor.

ORTAK METİN OLUŞTURULACAK

Ramazan Bayramı'nın ardından Cumhur İttifakı ortakları anayasa mesaisine hız verecek. Bu süreçte birbirlerinin anayasa çalışmalarını inceleyecek olan iki partinin hukukçuları ortak metin üzerinde çalışacak. Liderlerden vize alacak metin Cumhur İttifakı'nın anayasa teklifi olarak kamuoyuna sunulacak.

EN GENİŞ UZLAŞI ARANACAK

Çalışma, metne katkı sunmak isteyen diğer partilerin görüşlerine sunulacak. Bu aşamada önceki çalışmalarda olduğu gibi siyasi ziyaretler de gündeme gelebilecek. Muhalefete paralel olarak sivil toplum kuruluşlarının da önerilerine başvurulacak. Tüm görüş ve öneriler doğrultusunda mümkün oldukça geniş kesimlerin üzerinde uzlaşabileceği bir anayasa metni teklif olarak Meclis'e gönderilecek.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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