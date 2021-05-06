Uzmanlardan çağrı: Normalleşmek bizim elimizde
|06 Mayıs 2021 07:38
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Koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminde bir hafta geride kaldı. Tam kapanma öncesinde uygulanan 'kısmı kapanmanın' etkileri vaka sayılarında düşüşü sağladı. Uzmanlar tam kapanmanın etkisiyle vaka sayılarınım iyice düşeceğini belirterek kapanmanın son 10 gününde tedbirlere tam uyulması çağrısı yapıyor. "Normalleşmenin çerçevesinin kalan bu süre çizecek" diyen uzmanlar, bu dönemin başarıya ulaşması için vatandaşlara şu çağrıları yaptı:
SON 10 GÜN ÖNEMLİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Yazlık yerlerde rahat davranıldığı bildiriliyor. Bayram alışverişi diyerek marketlerde yoğun kalabalıklara girilmemeli. Kurallara uyulursa bu son 10 günde vakalar daha da azalacaktır" ifadelerini kullandı. Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan da, "Bu son 10 gün önemli. Çünkü bu 10 gün sonrasının sonuçlarına göre bundan sonraki aşama belirlenecek. Bu süreçte sayıyı ne kadar düşürebilirsek ondan sonraki açılmaları da belirlemiş olacağız" diye konuştu.
SOSYAL 'ORUÇ' TUTUN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Baykan ise "Ramazan, oruç mevsimindeyiz. Biz, vatandaşların ilişkilerinde de oruç tutsun istiyoruz. Eğer şu 10 günü çok sıkı takip edebilirsek ondan sonraki süreçte rahat ederiz" dedi.
Yasemin Asan
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