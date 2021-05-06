Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Fenerbahçe u-19 maçı hakemin adı sosyal medyada yankı uyandırdı
|06 Mayıs 2021 07:40
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Fenerbahçe u-19 takımının Ankaragücü ile oynayacağı maçın hakeminin adı, sosyal medyada ses getirdi.
Fenerbahçe u-19 takımı ile Ankaragücü u-19 takımı Pazar 9 Mayıs Pazar günü saat 13.00'da Lefter Küçükandonyadis tesislerinde karşı karşıya gelecekler.
Mücadeleyi Ali Koç yönetecek. Hakemin adının ve soyadının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile aynı olması sosyal medyada günün konusu oldu.
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