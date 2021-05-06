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Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası

Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinin mirasından pay almak için geçtiğimiz yıllarda başvuru yapan Murat Levent Tatlıcı'nın Amerikalı eşi Donna Marie Tatlıcı, kayınvalidesi Sevil Tülin Turner'e dava açtı. Amerikalı gelin, eşi Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce ABD'de hazırladığı vasiyetnamenin Türkiye'de de tanınmasını istedi.
 06 Mayıs 2021 08:00
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Gayrimenkul zengini Tatlıcı ailesinde miras kavgası

Donna Marie Tatlıcı, merhum Şehmuz Tatlıcı'nın 9 çocuğundan birisi olan Murat Levent Tatlıcı ile 12 Eylül 2012'de evlendi. Murat Levent Tatlıcı, evlendikten 9 ay sonra 11 Haziran 2013 günü beyin kanseri tedavisi gördüğü Amerika'da hayatını kaybetti. Yurtdışında yaşadığı için Donna Marie Tatlıcı'nın evliliği 10 Şubat 2014'te Türk Konsolosluğu tarafından tescil edildi ve nüfus kayıtlarına işlendi.

AMERİKA HAKLI BULDU

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Murat Levent Tatlıcı, 2013 yılında ölmeden 4 ay önce bir vasiyetname düzenledi. Bu vasiyetnamede tüm malvarlığını eşi Donna Marie Tatlıcı'ya bıraktı. Murat Levent Tatlıcı'nın vefatının ardından mirasıyla ilgili yetki belgesi eşi Donna Marie Tatlıcı'ya verildi. Ancak merhum Murat Levent Tatlıcı'nın annesi Sevil Tülin Turner, ABD'de 'vasiyetnamenin iptali' için Amerikalı gelini Donna Marie Tatlıcı'ya dava açtı. ABD'deki mahkeme 2016 yılındaki kararında, davacı Sevil Tülin Turner'in gelinine yönelik haksız etki ve tesirde bulunduğuna dair ileri sürdüğü tüm iddiaları reddetti. Mahkeme ayrıca merhum Murat Levent Tatlıcı'nın ölmeden 4 ay önce hazırladığı vasiyetnamesinin geçerli olduğuna ve yetki belgesinin eşi Donna Marie Tatlıcı'ya ait olduğuna hükmetti.

TÜRKİYE'DE DE TANINSIN

Öte yandan merhum Murat Levent Tatlıcı'nın kardeşlerinden Taha Tatlıcı, veraset ilamı için 2013 yılında 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Taha Tatlıcı, bu davada kardeşi Murat Levent Tatlıcı'nın bekar ve çocuksuz vefat ettiğini, yasal mirasçılarının annesi ve kardeşlerinin olduğunu belirtti. Karar tarihinde evlilik henüz kayıtlara işlenmediği için Donna Marie Tatlıcı yasal mirasçı olarak yer almadı. Bunun üzerine Donna Marie Tatlıcı, veraset ilamının iptali için İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Amerikalı gelini haklı bulan mahkeme, veraset ilamının iptali ile gerçek mirasçılık durumunu gösteren bir veraset ilamının çıkartılmasına karar verdi. Tarafların davayı temyiz etmesi üzerine İstinaf Mahkemesi, ABD'deki mahkeme kararın Türkiye'de tanınması için yeni bir dava açılması gerekçesiyle bu kararı kaldırdı.

'GEÇERLİ OLSUN' DİLEKÇESİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, "İstinaf Mahkemesi'nin bu kararın ardından dava İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gönderilmiştir. Mahkeme, Donna Marie Tatlıcı'nın ABD'de kazandığı davanın kararının Türkiye'de de tanınmasını istemiştir. Ayrıca Murat Levent Tatlıcı'nın vasiyetnamesinin açılıp okunması talebiyle Sulh Hukuk Mahkemesi'ne açmış olduğumuz davada da ABD'deki kararın Türkiye'de tanınması istenmiştir. Tüm bu nedenlerle merhum Murat Levent Tatlıcı tarafından ABD'de hazırlanan vasiyetnamenin Türkiye'de de geçerli olması için bu tanıma davasını açmış bulunmaktayız" denildi.
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