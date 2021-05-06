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Dağdaki teröriste 'teslim ol' kartları atıldı

Bayram öncesi dağdaki teröristlere yönelik bayram ve aile temalı 10 bin kartpostal atıldı: En büyük cesaret ölümün kıyısında değil, yaşamın kıyısında olmaktır
 06 Mayıs 2021 08:15
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Dağdaki teröriste 'teslim ol' kartları atıldı

Bahar ayı ile birlikte yeraltındaki sıgınaklardan çıkan teröristlerin yaklasan Ramazan Bayramı nedeniyle teslim olmalarını saglamak için kırsal alana renkli kuse kagıda basılı üzerinde aile, tarih ve kültür temalı 10 bin adet kart bırakıldı. Kartlar, teröristlerin barınma alanları olan Diyarbakır Kulp ile Mus arasındaki Senyayla, Kulp-Sason arasındaki Zori bölgesi basta olmak üzere birçok noktaya helikopterlerden atıldı. Açık araziye bırakılan kartpostallardan birinde yer sofrasında yufka ekmegi ve çay bardakları görselinin üzerinde, "Bayram sofrasında Istanbul'da ablan ve yengelerin seni bekliyor" yazıyor.

Bir diger kartpostalda ise Sur ilçesindeki tarihi Hasan Pasa Hanı bahçesindeki masa ve sandalyelerde çay, kahve içip vakit geçiren vatandas görselinin üzerine, "En büyük cesaret ölümün kıyısında degil, yasamın kıyısında olmaktır" yazısı yer alıyor. Bir diger kartpostalda ise küçük bir çocugun Van kedisini sevdigi görselin üzerine, "Gel. Hayata birlikte deger katalım" yazısı yer alıyor. Öte yandan Içisleri Bakanlıgı, ikna çalısmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha dün Türkiye'ye giris yaparak güvenlik güçlerine teslim oldugunu açıkladı. Bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 67'ye yükseldi.
Sabah
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