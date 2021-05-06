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Adana'da 98 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi
|06 Mayıs 2021 08:21
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Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 98 kişinin adresine şafak vakti baskın düzenlendi.
Yakalanan bazı kişiler Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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