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6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama hissesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 20 kişi ve 5 şirkete tedbir amacıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uyguladı. Tespit edilen kişilerin kısa sürede yüzde 58 oranında kar elde ettiği belirlendi.
 06 Mayıs 2021 08:25
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6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; Sermaye Piyasası Kurulu Vakıf Finansal Kiralama hissesine yönelik piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 20 kişi ve 5 şirkete 6 ay boyunca işlem yasağı getirdi.

6 GÜNDE YÜZDE 58 YÜKSELDİ

22 Nisan 2021 tarihinde 19.62 lira seviyesinden açılış yapan Vakıf Finansal hissesi 30 Nisan 2021 tarihinde 30.94 lira seviyesine kadar yükseldi. Sadece 6 günde 20 kişi ve 5 şirketin ortak hareket etmesi sonucunda yüzde 58 oranında yükseliş yaşandı.

30 NİSAN'DAN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

30 Nisan 2021 tarihinde neredeyse tarihi yüksek seviyesine yaklaşan Vakıf Finansal Kiralama hissesinde sert satışlar görülmeye başlandı. 30 Nisan'ın ardından ilk işlem günü olan 3 Mayıs'ta hisse 30.94 liradan 23.66 liraya, 4 Mayıs'ta ise 21.3 liraya, 5 Mayıs'ta da 19.17 liraya kadar geriledi. Sadece 3 işlem günündeki kayıp yüzde 38 oldu.

2 AYDA YÜZDE 540 KAZANÇ

Vakıf Finansal Kiralama hissesi incelendiğinde yıllardır süren sakin ve stabil seyri 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren değişmeye başladı. Sürekli yükseliş ve hafif düşüş dalgası yaşayan hisse 17 Mart tarihinde 31.98 lira seviyesine kadar yükseldi. Yaklaşık 2 aylık süreçte yüzde 540 oranında yükseliş kaydetti.

SPK İNCELEMEYE BAŞLADI

Sermaye Piyasası Kurulu olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini radarına aldı ve inceleme başlattı. İnceleme neticesinde Yarız Danışmanlık İnşaat İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Classic Cars Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi, Yakın Madencilik ve Lojistik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Enis Bulut, Muhammed Yarız, Osman Türker, Kerem Lafçı, Ömer Bedir Çetinel, Ceyhan Semiz, Batuhan Güleç, Hüseyin Semiz, Alev Bölükbaşı, Gülşah Bal, Tülay Demirci, Yusuf Semiz, İlker Bölükbaşı, Sercan Aslan, Hüseyin Baş, Kamil Güleç, Alfadağ Madencilik İnşaat Anonim Şirketi, Adnan Başdemir, Baş Taş İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Osman Baş, Ömer Ozan Köksa, Özgün Bulut adlı ve unvanlı kişi ve kuruluşlara 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca 6 ay boyunca işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.
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