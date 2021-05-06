Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
|06 Mayıs 2021 08:45
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12 milyon 700 bin emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemeleri bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bugün itibarıyla emeklilere ödemeler başladı" açıklamasını yaptı.
Yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 liraya yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayramdan önceki hafta ödenecek.
6-7 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak
Ödenecek toplam ikramiye miktarı 12 milyar 300 milyon lira olacak.
Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurmuştu.
Bankalar mesai saatlerini belirleyecek
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı.
Buna göre banka şubeleri müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.
Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecek.
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