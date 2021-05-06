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Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı

Türkiye genelinde yapılan toplam koronavirüs aşı sayısı 24 milyon 200 bini aşarken kırk yaş ve üzeri avukatların aşılanmasına başlandı. Avukat Mutlu Çakan, "Bazen çift maske taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" ifadelerini kullandı
 06 Mayıs 2021 09:05
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Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Covid-19 aşı programına tanımlandığını duyurdu. Bu kapsamda, randevu alarak Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen avukatlara Covid-19 aşılarının birinci dozu yapıldı. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlardan Mutlu Çakan, adliyelerde duruşmalara devam ettiklerini, aşı olmanın doğru karar olduğunu belirterek, "Bazen çift maskede taksak da uzun süre kalabalıkta ve aynı ortamda kalmak bizi tedirgin ediyordu. Aşı bizi rahat görev yapar hale getirdi" dedi.

Avukat Namık Öztürk ise adliyelerde kalabalık ortamlara girdikleri için risk grubunda olduklarını vurgulayarak, "Ama bu aşının sadece 40 yaş üstü avukatlara değil daha genç meslektaşlarımıza da yapılması gerekir. Onlar daha çok duruşmaya giriyorlar, adliyede daha çok vakit geçiriyorlar. Onların da aşı olması gerekir" diye konuştu.

Öte yandan aynı hastanede, muhtarların da aşılanması devam ediyor.

AVUKATLAR 40 YAŞ ÜSTÜ AŞI ÖNCELİĞİ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği sosyal medyadan "Avukatlara 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

"MESLEĞİNİ İCRA ETMEYE ÇALIŞAN AVUKATLARIN YÜZDE 80'İ 1O YILA KADAR KIDEMLİ"

Adliyedeki işlerin yükünü genç avukatların çektiğini dile getiren İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Abdullah Onur Eyüboğlu, "Şu an adliyelerde iş yapmaya çalışan, mesleğini icra etmeye çalışan avukatların yüzde 80'i on yıla kadar kıdemi olan avukatlardır. Bunu da işte 25 yaşında mezun olup ruhsatını aldığını düşünürsek maksimum 35 yaşındaki genç avukatlar bu işin riskini alıyor. 45 yaş üstü avukatların büyük bir bölümü zaten bu işleri ofislerinden hallediyorlar. Yanlarında çalıştırdıkları avukatlar vardır, stajyer avukatlar vardır" dedi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Avukat Rezan Epözdemir ise 3 hafta önceki kapanma öncesi Çağlayan Adliyesi'ne yaklaşık 29 bin kişinin girdiğini ve Türkiye'de yaklaşık 148 bin avukat olduğunu hatırlattı. Epözdemir, "Bulaş riskinin en yoğun olduğu kapalı alan olan adliye binalarına gidip duruşmalara katılan, ara kararları yerine getiren, dilekçeleri sunan, süreli işleri yerine getiren kesimin önemli ölçüde genç meslektaşlarımız ve stajyer avukat meslektaşlarımızdır. Bu kesimin aşı programı dışında bırakılması ve bu konuda yaş kriteri benimsenmesi adliyelerde aşılanma ile beklenen faydanın hasıl olamamasına sebebiyet verecektir. 40 yaş altı meslektaşlarımızın ve stajyer avukat meslektaşlarımızın da evleviyetle aşı programına alınması gerekir" ifadelerini kullandı.
DHA
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