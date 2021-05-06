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Dere yatağına düşen Türk bayrağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dere yatağına düşen Türk bayrağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
 06 Mayıs 2021 09:28
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Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'nden geçen Bülbül Deresi'ne Türk bayrağı düştüğünü gören bir kişi, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ı arayarak durumu bildirdi.

Tarhan'ın talimatıyla mahalleye giden itfaiye ekipleri, Türk bayrağını dere yatağından çıkardı.

Bayrak, temizlendikten sonra İtfaiye Müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı
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