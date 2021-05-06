1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

EGM paylaştı: Instagram kullanırken bunlara dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya uygulaması Instagram'ın güvenilir kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı
 06 Mayıs 2021 09:32
+Aa- Yazdır
EGM paylaştı: Instagram kullanırken bunlara dikkat

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, son zamanlarda başta ünlü kişiler olmak üzere birçok Instagram kullanıcısının hesaplarının çalınması üzerine harekete geçti.

Güvenli internet kullanımı için vatandaşlara rehberlik amacıyla başlatılan SİBERAY programının sosyal medya hesaplarından güvenli Instagram kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Paylaşımda hesap çalınması, kişisel verilerin ele geçirilmesi ve dolandırıcılık olaylarına maruz kalınmaması için yapılması gerekenler sıralandı.

Buna göre, ilk olarak Instagram hesapları için güncel, iki adımlı doğrulama yönteminin kullanıldığı ve güçlü parolaya sahip e-posta tercih edilmeli.

Güvenilmeyen/ortak Wi-Fi ağları ile kişinin kendisine ait olmayan telefon veya bilgisayar kullanılmamalı ve hesaba erişen her uygulamaya izin verilmemeli.

Instagram hesabının parolası en az 8 karakterden oluşmalı, büyük ve küçük harf kullanılmalı, özel karakterler (?,*.-) içermeli ve bu parola da kimseyle paylaşılmamalı.

Son olarak Instagram uygulamasına giriş yaparken iki faktörlü doğrulama yöntemi kullanılmalı.

- "Pandemi desteği" adı altındaki sahteciliğe dikkat

Ayrıca SİBERAY programının sosyal medya hesapları üzerinden telefonlara gelen aldatıcı mesajlara karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

"Pandemi desteği" ya da benzer isimler adı altında oluşturulan sahte site ve uygulamaların, zararlı yazılım yükleme amaçlı olduğu belirtildi.

Yetkili kurum ve kuruluşlarca yapılmayan duyurulara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci doz aşıyı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti
06 Mayıs 2021 10:38		 Bakan Kasapoğlu: Burs ve krediler ödenmeye başlandı
06 Mayıs 2021 10:17
'Tam kapanma' desteği ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim ediliyor
06 Mayıs 2021 10:14		 Bakan Varank: Yazılımcı okullarımızı açıyoruz
06 Mayıs 2021 09:45
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
06 Mayıs 2021 09:05		 Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
06 Mayıs 2021 08:45
EPDK, Vadeli Elektrik Piyasası işletim usul ve esaslarında değişiklik yaptı
06 Mayıs 2021 08:37		 6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
06 Mayıs 2021 08:25
Derste ırkçı söylemde bulunan doçente inceleme
06 Mayıs 2021 07:45		 İstihdama destek paketi genişliyor: Her istihdama kredi
06 Mayıs 2021 06:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:42 - Antalya'da 2 şüpheli FETÖ'den tutuklandı10:40 - Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor10:38 - İkinci doz aşıyı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti10:35 - Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseliyor10:28 - Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde10:23 - Pazarlar kapandı, tonlarca meyve soğuk hava depolarında kaldı
10:17 - Bakan Kasapoğlu: Burs ve krediler ödenmeye başlandı10:14 - 'Tam kapanma' desteği ihtiyaç sahiplerine konutlarında teslim ediliyor10:12 - 4 ilde Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur operasyonu başlatıldı10:10 - Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:05 - 15 yıldan emekli olan ikramiye alır mı?
09:55 - Bacanakların para tartışması kanlı bitti09:48 - Faiz kararı öncesi döviz fiyatları09:45 - Bakan Varank: Yazılımcı okullarımızı açıyoruz09:40 - Pandemiyi fırsat bilip göl havzasını imarlı arazi diye sattılar09:32 - EGM paylaştı: Instagram kullanırken bunlara dikkat
09:28 - Dere yatağına düşen Türk bayrağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Yurt içi piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Derste ırkçı söylemde bulunan doçente inceleme
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Prof. Dr. Ceyhan'dan uyarı: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanı ısınmak 4
günaydın sözlük 1
öjenizm 2
Kerimcan bulunmuş 1
mor oje 1
tantuni 2
suda köklendirme 1
börttürmek 2
Neom 1
olunmaması gereken birine aşık olmak 3
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam