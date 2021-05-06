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Faiz kararı öncesi döviz fiyatları

Dolar güne 8,32 TL, avro ise 10.01 TL'den başladı
 06 Mayıs 2021 09:48
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Faiz kararı öncesi döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,31908,3200
Avro10,009010,0100
Sterlin11,520011,5700
ANKARA
ABD Doları8,29008,3500
Avro9,970010,0400
Sterlin11,470011,6700
Anadolu Ajansı
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