Faiz kararı öncesi döviz fiyatları
Dolar güne 8,32 TL, avro ise 10.01 TL'den başladı
|06 Mayıs 2021 09:48
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