Borsa güne yükselişle başladı
|06 Mayıs 2021 10:07
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.423,07 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselişle 1.420,00 puandan tamamladı.
Analistler, pay piyasalarının, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yükseliş eğilimini koruduğunu bildirdi.
Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.
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