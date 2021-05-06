Bakan Kasapoğlu: Burs ve krediler ödenmeye başlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri 6 Mayıs itibarıyla başladı.
|06 Mayıs 2021 10:17
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, haberi sosyal medya hesabından verdi.
Kasapoğlu yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimize kesintisiz destekle devam eden burs ve kredilerimizin mayıs ayı ödemeleri hesaplarda. Güzel günlerde harcayın arkadaşlar" ifadelerini kullandı.>
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