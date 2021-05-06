500 kişinin yaşadığı mahallede hiç vakaya rastlanmadı
|06 Mayıs 2021 10:52
|+Aa- Yazdır
Pandemi boyunca koronavirüs vakasına rastlanmayan mahallede, cami hoparlörlerinden tedbirlere uyulması yönünde sürekli uyarılar yapılıyor. Mahalle muhtarı ile ileri gelenler de ev ev dolaşarak uyarıda bulunuyor.
Pelitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Acar, koronavirüse yönelik alınan tüm tedbirlere uydukları için vakaya rastlanılmadığını söyledi.
"Misafir kabul etmedik"
Mahalleliyi sürekli uyardıklarını ve misafir kabul etmediklerini aktaran Acar, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında verilen talimatları yerine getirdik. İnsanları uyardık ve her zaman uyarıyoruz. Aramıza yabancı sokmadık, misafir kabul etmedik, çarşıya da çok gitmiyoruz. Mahallelileri ikaz ediyoruz. Bu uyarılarımıza herkes uydu. Onun için bu süreci güzel atlattık Allah'a şükür" dedi.
"Çoğumuz akrabayız ama aramıza mesafe koyduk"
Mahallede oturan Mahsun Akan ise mahalleliler dışında kimseyle temasta bulunmadıklarını
ifade ederek, "Bütün uyarılara ve talimatlara uyuyoruz, tedbirlerimizi
alıyoruz. Şehre gittiğimizde yine maskeli ve mesafeli korunarak işlerimizi görüyoruz
ve hemen dönüyoruz. İnsanların içinde gezmiyoruz. Çoğumuz akrabayız ama yine
birbirimize mesafe koyarak konuşup sohbet ediyoruz. Çevre köylerin çoğu karantinaya
alındı ama bizim köyümüzde bugüne kadar hastalık bulaşmadı" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı
06 Mayıs 2021 12:37
|Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
06 Mayıs 2021 12:03
|O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi
06 Mayıs 2021 11:56
|Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı
06 Mayıs 2021 11:42
|Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor
06 Mayıs 2021 11:20
|Genç mühendislere 'komando' gibi eğitim
06 Mayıs 2021 10:59
|Pazarlar kapandı, tonlarca meyve soğuk hava depolarında kaldı
06 Mayıs 2021 10:23
|Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
06 Mayıs 2021 10:10
|Pandemiyi fırsat bilip göl havzasını imarlı arazi diye sattılar
06 Mayıs 2021 09:40
|Dere yatağına düşen Türk bayrağı itfaiye ekiplerince çıkarıldı
06 Mayıs 2021 09:28