1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk koronadan hayatını kaybetti

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti
 06 Mayıs 2021 10:54
+Aa- Yazdır
Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk koronadan hayatını kaybetti

Akra FM'in yanı sıra birçok kurumun kuruluşunda yer alan ve TDV Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, İstanbul İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Gökyüzü Eğitim Kurumları gibi kuruluşlarda görev alan Öztürk, 1958'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi.

Kayseri İmam Hatip Lisesi'nin ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alan Öztürk, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümü'nde de "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" adlı tezi ile yüksek lisans yaptı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde "Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri" adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamlayan Hüseyin Emin Öztürk, şiirlerini Pınar (1976), Gerçek (1979), İslam (1983), Türk Edebiyatı (1983) dergilerinde, hikayelerini ise Diyanet Çocuk (1983), Kandil (1985), Türkiye Çocuk (1986), Gülçocuk (1987) dergilerinde okurların beğenisine sundu.

Öztürk, "Kınalı Kuzu" adlı eseriyle 1979'da Gerçek dergisinin "Çocuk Hikayesi Yarışması"nda birinci oldu. "Yaralı Keklik" adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, "Gül Ağacı" ve "Çiğdem Çiçekleri" adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı "Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü"nü aldı.

Hikayeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk'ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının "Düştüm Kabe Yollarına" adlı şiiri Ender Doğan tarafından, "Efsunlu Şehir" adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı.

Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı Kurucusu, Türkiye Yazarlar Birliği, Birleşik Sanatçılar Derneği, İLESAM ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde üyeliği olan Hüseyin Emin Öztürk'ün diğer eserlerinden bazıları da şöyle:

"Bu Sevdanın Uğrunda" (1986), "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" (1992), "Kişilik Gelişimi Açısından Çocuk ve Televizyon" (2002), "Derviş Dedenin Dilinden İman Prensipleri "(1983), "Derviş Dedenin Dilinden İbadet Prensipleri" (1987), "İpek Kuyruklu Uçurtma" (1989), "Çiğdem Çiçekleri" (çocuk oyunu, 1987), "Kalbimin Kanat Sesleri" (2008), "Rüya Şiirleri" (2015).
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İTÜ Genel Sekreteri, korona nedeniyle hayatını kaybetti
06 Mayıs 2021 12:23		 Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu
06 Mayıs 2021 12:16
Koronadan vefat eden hakim son yolculuğuna uğurlandı
06 Mayıs 2021 11:52		 'Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim'
06 Mayıs 2021 11:36
İstanbul Valiliği'nden 'çöken bina' açıklaması
06 Mayıs 2021 11:34		 'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'
06 Mayıs 2021 11:25
Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü
06 Mayıs 2021 11:16		 Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
06 Mayıs 2021 10:28
Prof. Dr. Ceyhan'dan uyarı: 18 Mayıs ve 18 Haziran'a dikkat
06 Mayıs 2021 08:12		 Şifre paylaşmak kadar vahim: Yüzünü kaptırma!
06 Mayıs 2021 07:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı12:28 - Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?12:23 - İTÜ Genel Sekreteri, korona nedeniyle hayatını kaybetti12:16 - Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu12:11 - Gün ortasında döviz düşüşte12:03 - Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
11:56 - O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi11:55 - Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava11:52 - Koronadan vefat eden hakim son yolculuğuna uğurlandı11:49 - Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede11:42 - Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı11:36 - 'Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim'
11:34 - İstanbul Valiliği'nden 'çöken bina' açıklaması11:27 - Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor11:25 - 'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'11:20 - Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor11:16 - Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü
11:14 - Bekir Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Yurt içi piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
Derste ırkçı söylemde bulunan doçente inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ailecek kırlarda gezip tozup piknik yapmak 2
Yazma isteğini kaçıran durumlar 1
Neom 1
günaydın sözlük 1
Kerimcan bulunmuş 1
parmak kaldırmak 1
Gözü yolda kalmak 1
Kendi türüne aşırı düşman 1
masumlar apartmanı 1
yazar burada gülüyor 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam