1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin yenilikçi inaktif aşısı da DSÖ listesinde

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Kovid-19 Türkiye Platformu'ndaki 2 aşımız Dünya Sağlık Örgütü listesinde. VLP'ye dayalı aşı girmişti, geçtiğimiz pazar günü de 2. aşımız, yani yenilikçi inaktif aşımız da şu an DSÖ listesine girdi"
 06 Mayıs 2021 11:04
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk bilim insanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştığı yenilikçi inaktif aşının da Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) listesine girdiğini bildirdi.

Mandal, Gebze'deki TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı geliştirme noktasında Türkiye'de önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bunlardan 7'sinin Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamında yapıldığını, bunun dışında özel sektörün de çalışmaları olduğunu ifade eden Mandal, "Bu çalışmaların toplamıyla dünyada aşı geliştirme çalışmaları grubunda Sayın Bakanımız Mustafa Varank da ifade etmişti; ilk 3 ülkeden birisiyiz. Bu, önemli bir kazanım. Arkasından şu soru geliyor: 'Evet çalışma var ama sonuç var mı?' Şu anda erken aşamada giden Erciyes'teki arkadaşlarımız inaktif aşı faz 2 çalışmalarını tamamladı. Kovid-19 Türkiye Platformu kapsamındaki aşılardan 2'si şu an faz çalışmasında, biri de çok yakın zamanda faz 1'e başlamış olacak." diye konuştu.

- "Aşılarımız yenilikçi ve DSÖ listesine girebilecek nitelikte"

Mandal, Türkiye'de çok iyi biyoteknolojik ürün geliştiren firmaların olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Onlar kendilerini aşıya dönüştürdüler. Şu an Türkiye'de aşı üretimi mümkün olabilen tesislerimiz var. Bunlar faz çalışmaları tamamlandığında aşı üretimini yapabilecekler. Gelecek yılı konuşmuyoruz. Bu yıl aşı üretimini yapabilecek, yeter ki faz çalışmaları tamamlansın. Kovid-19 Türkiye Platformu'ndaki 2 aşımız Dünya Sağlık Örgütü listesinde. Virüs benzeri parçacıklara (VLP) dayalı aşı girmişti. Geçtiğimiz pazar günü de 2. aşımız yani yenilikçi inaktif aşımız da şu an DSÖ listesine girdi. Bunlar çok önemli. Dünyada birçok aşı geliştiriliyor ama DSÖ listesinde verilmiyor, yeterince şeffaflık yok demek. Sadece aşı yapıyoruz değil, bunu dünyaya da açıyoruz. Diyoruz ki aşılarımız yenilikçi ve bunlar Dünya Sağlık Örgütü listesinde yer alabilecek nitelikte."

TÜBİTAK'ın aşı çalışmalarında koordinasyon sağlama görevi olduğunu aktaran Mandal, üretimin firmalarda gerçekleşeceğini bildirdi.

Süreci firmalar ve bilim insanlarıyla istişare edeceklerini anlatan Mandal, "Aşılara verilebilecek isim konusunda bir şey lanse edersem, bu ismi TÜBİTAK koymuş gibi olur. Bunu gerçekleştiren hocalarımızla firmalarımızı eşleştirdiğimizde bize yakışır isimleri arkadaşlarımız geliştirecektir." dedi.

- "Çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz, özgüvenimiz oluştu"

Virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP'de varyasyonlara karşı aşı tasarımı yaptıklarını bildiren Mandal, İngiliz mutasyonuna karşı bir ayda VLP tasarımının yenilendiğine dikkati çekti.

Mandal, faz 2 çalışmalarının bu mutasyona göre gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz, öz güvenimiz oluştu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu en üst düzeye taşıdı. En son açıklanan Ekonomik Reform Paketi'nin içerisinde 2 yeni yapılanma var. Bunlardan biri Sağlık Endüstrileri Başkanlığı. Nasıl Savunma Sanayii Başkanlığı varsa şimdi Sağlık Endüstrileri Başkanlığı da Türkiye'nin bu alanı önemsediğini gösteriyor. Bu aslında sadece Kovid-19'la ilgili değil, karşılaşabileceğimiz hastalıkla veya var olabilecek hastalıklarla henüz ilaçları geliştirilmemiş, tedavisi bulunmamış, bunlara yönelik çalışmalar yapılabilecek. Birçok kurumumuz artık kendine bu görevi üstlendi. TÜBİTAK olarak bu sorumluluğu almaktan hem heyecan hem de sorumluluk duyacağız."

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı vasıtasıyla bu alanda dünyada çalışan bilim insanlarını, araştırmacıları Türkiye'ye çekmek istediklerini vurgulayan Mandal, bu kapsamda çeşitli alanlarda 127 bilim insanı ve araştırmacının Türkiye'ye geldiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci doz en geç ne zamana kadar yapılmalı
06 Mayıs 2021 08:17		 Yerli aşıya gönüllü aranıyor
06 Mayıs 2021 07:05
Biontech aşısı, eksi 70 dereceden şırıngaya böyle ulaşıyor
05 Mayıs 2021 12:04		 Aile hekimleri: 1 aydır birinci doz aşı yapamıyoruz
05 Mayıs 2021 07:30
Bilim Kurulu üyesi: Koronada deri belirtileri görülebilir
04 Mayıs 2021 11:47		 TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli aşı için gönüllü olun çağrısı
04 Mayıs 2021 10:26
Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?
04 Mayıs 2021 08:42		 Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti
03 Mayıs 2021 11:56
TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek
03 Mayıs 2021 11:40		 İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
02 Mayıs 2021 11:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:37 - Defineciler ormanı delik deşik etti, devasa çukurlar açtı12:28 - Akşener paylaştı: İttifaka yeni partiler mi katılıyor?12:23 - İTÜ Genel Sekreteri, korona nedeniyle hayatını kaybetti12:16 - Koravirüsü atlatanlarda yeni bulgu12:11 - Gün ortasında döviz düşüşte12:03 - Kaymakam; kamerayı aldı şehit babası ile röportaj yaptı
11:56 - O ilde aşı ve tedbirler işe yaradı, birincilikten 42'nci sıraya geriledi11:55 - Ardışık aranan eski astsubaya 15 yıla kadar hapis istemiyle dava11:52 - Koronadan vefat eden hakim son yolculuğuna uğurlandı11:49 - Koronavirüs salgını medyada 69 milyon haber ile zirvede11:42 - Büyükçekmece'deki TÜYAP Üst Geçidi kaldırıldı11:36 - 'Saatlerce ağlayan çocuğumu ağrıdan ve halsizlikten dolayı besleyemedim'
11:34 - İstanbul Valiliği'nden 'çöken bina' açıklaması11:27 - Otomobil satışlarında SUV, sedan kasanın tahtını sallıyor11:25 - 'BioNTech aşısının 2'nci dozunun yan etkisi biraz daha fazla'11:20 - Müdür evinde 20 bin, iş yerinde ise 5 bin kitapla yaşıyor11:16 - Göz doktoru tespih aşkıyla evinin balkonunu atölyeye dönüştürdü
11:14 - Bekir Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bir meslek grubunun daha aşılanmasına başlandı
Gençlik Bakanlığının personel alımı yapacağı unvanlar belli oldu
Ali Koç, Fenerbahçe maçına hakem olarak atandı
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Belediyede tüm personel karantinaya alındı, iş başkana düştü
Çakışan iki sınav ertelendi ama yine çakışıyor
6 günde yüzde 58 kazandılar! SPK onlarca kişiyi yakaladı
Yurt içi piyasalar, MB'nin faiz kararına odaklandı
Türkiye'de en çok kalabalık aile bu ilimizde
Derste ırkçı söylemde bulunan doçente inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ailecek kırlarda gezip tozup piknik yapmak 2
Yazma isteğini kaçıran durumlar 1
Neom 1
günaydın sözlük 1
Kerimcan bulunmuş 1
parmak kaldırmak 1
Gözü yolda kalmak 1
Kendi türüne aşırı düşman 1
masumlar apartmanı 1
yazar burada gülüyor 1
SON İLANLAR
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Yalova Çiftlikköy SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Akşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 43 İşçi Alacak
İzmir Bornova Belediyesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam